Ersatzlösung fixiert - zwei Punkte noch offen

Ein zweiter offener Punkt dreht sich um die Finanzierung der Schwangerschaftsabbrüche. Die Kosten dafür belaufen sich auf 600 bis 800 Euro - eine Summe, die nicht jeder aufbringen kann. „Ich denke nicht nur an Menschen, die sich das nicht leisten können, sondern auch an Frauen der Mittelschicht, die in einer Gewaltbeziehung leben. Einer Beziehung, in der der Mann über das Geld verfügt“, erläutert Sandra Schoch (Grüne). Ein in Tirol bereits praktiziertes Modell sollte deshalb künftig auch in Vorarlberg gelten. Gesundheits- und Sozialabteilung zahlen Mittel in einen Unterstützungsfonds ein. Durch diesen werden nicht nur Abtreibungen, sondern auch „längerfristige Verhütungsmittel“ bezahlt. Zu diesen zählt beispielsweise eine Spirale, die zwischen 300 und 400 Euro kostet.