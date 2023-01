Online-Shops haben in Österreich Aufholbedarf

DHL empfiehlt Webshops in mehreren Sprachen

Um mehr Kundinnen und Kunden aus dem Ausland anzuziehen bzw. die „Bouncerate“ - das ist die Rate der Personen, die die Webseite ohne Interaktion wieder verlässt - zu reduzieren, könnten zum Beispiel Webshops in mehreren Sprachen angeboten werden, so DHL. Bisher seien nur 2 von 10 Online-Shops in mehreren Sprachen verfügbar, 78 Prozent aller Shops würden dagegen auf Fremdsprachen verzichten.