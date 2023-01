Ball-Premieren für die Nehammers

Es wird nicht das einzige Debüt bleiben, über das heuer getuschelt werden wird. Auch unter Beobachtung wird das neue Opernball-Komitee um Direktor Bogdan Roščić stehen, wenn sich die Oper am 16. Februar in einen Tanzsaal verwandelt und sich Besucher wie die Opernstars rund um Andreas Schager mit Wirtschaftskapitänen und Unternehmern wie Klemens Hallmann in die Logen drängen.