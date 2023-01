Olympiasieger traut Tschofenig große Karriere zu

„Haifischbecken Weltcup“

Was Koch beim ÖSV-Youngster imponiert hat? „Wie er nach den durchwachsenen Bewerben in Titisee-Neustadt mit Platz 33 und 23 sofort zurück in die Spur gefunden hat, das ist eine große Qualität. Ihm fehlt nur noch eine bessere Schanzenkenntnis. Er muss auch lernen, wie er sich im Haifischbecken Weltcup gegen die Arrivierten behaupten kann.“