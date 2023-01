In Schlangenlinien unterwegs und in Auto gekracht

Für einiges Aufsehen sorgte am Freitagabend ein Verkehrsunfall in Tirol. Eine offenbar stark alkoholisierte Einheimische (32) rammte in Stans ein entgegenkommendes Auto. Die Lenkerin des Wagens (46) wurde dabei verletzt. Die 32-Jährige blieb unverletzt, ist ihren Führerschein nun aber los.