LH Mattle drängt bei Überstunden und Zuverdienst

„Maß an Strenge“ bei Migration

In puncto Asyl und Migration begrüßte Mattle den restriktiveren Kurs der Bundes-ÖVP. Wenn man sich die hohe Zahl der Asylanträge anschaue, dann „wird man ein gewisses Maß an Strenge an den Tag legen müssen“, so der Tiroler Landeshauptmann. Es gelte schließlich auch, in den Gemeinden die „Balance zu wahren“ und die Akzeptanz der heimischen Bevölkerung zu haben. Für „wirklich verfolgte Menschen“ müsse man alles tun, aber man müsse schon unterscheiden, „aus welchen Gründen jemand zu uns kommt.“ „Der Leitfaden ist für mich die Genfer Flüchtlingskonvention“, so Mattle.