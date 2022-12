Asyl: LH Mattle bei Arbeitserlaubnis „skeptisch“

„Nicht ganz so einen offenen Zugang"

Am Sonntag hatte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in der ORF-„Pressestunde“ den Vorschlag gemacht, jene Menschen mit guter Aussicht auf Asyl arbeiten zu lassen. Dem schloss sich am Montag Tirols Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser an, der auch ein Parteikollege von Mattle ist. Der Landeshauptmann meinte wiederum, dass er „nicht ganz so einen offenen Zugang“ zu diesem Thema habe und äußerte seine Sorge, dass sich dadurch noch mehr Menschen auf den Weg nach Österreich machen könnten.