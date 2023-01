Alkolenker fuhr nach „Tuscher“ zum Opfer zurück

Der 32-Jähriger fuhr mit seinem Kastenwagen am Freitag kurz vor halb sechs Uhr am Abend in Sankt Oswald bei Freistadt auf der Nordwaldkammstraße und übersah einen Fußgeher, der bei der Freistädterstraße unterwegs war. Bei der Hausnummer 16 touchierte der rechten Außenspiegel des Fahrzeugs den 78-jährigen Fußgänger, welcher auf dem Gehsteig unterwegs war. Der Unfalllenker hörte den Aufprall und kehrte sofort um, um dem Opfer Erste Hilfe zu leisten. Als er ankam, waren schon einige Passanten bei dem Verletzten und sie setzten auch die Rettungskette in Gang.