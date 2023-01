AMG unter Strom: Der langsame Abschied vom V8

C 63 kommt - aber ohne V8

Doch zuvor stehen andere Dinge auf dem Plan. Mitte 2023 rollt der neue C 63 zu den Händlern. Das Modell ist nicht nur in den Augen seiner Fans ein Bruch mit der Tradition, sondern auch aus Sicht von AMG. Die Mittelklasse-Limousine erlebt eine Kehrtwendung. Bislang bollerte ein V8 unter der Haube, grandios in Sound und Leistung, anfangs mit 6,3 Liter Hubraum, in letzter Ausprägung als 510 PS starker Vierliter-Biturbo. Genau das will sich AMG nicht mehr leisten, zumindest nicht in diesem Segment, wohlwissend, dass dieser Motor dann noch Ende des Jahrzehnts in der C-Klasse stecken würde - unpassend zur Nachhaltigkeitsstrategie.