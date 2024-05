Reus: Traumfreistoßtor macht Traumabschied perfekt

Held des Nachmittags

Dann im Match versuchten die Kollegen alles, um den Edelzangler in Szene zu setzen. Immer wieder wurde er gesucht und angespielt. In Minute 38 dann die Krönung eines Märchens: Freistoß an der Strafraumgrenze, Reus schnappt sich den Ball auf Halblinks, zirkelt den Ball gekonnt über die Mauer und direkt ins Tor. Es ist der Treffer zum 2:0, das insgesamt 120. Bundesligator von Marco Reus. Traumtor zum Traumabschied.