„Es kommen viele Leute und es kostet uns nichts“

„Wieder gute Waschmaschinen bauen“

Eines seiner größten Wahlkampfthemen ist sein „Europe First statt Made in China“-Paket. Es geht um Investitionen in Europas Industrie, Technologie und Wirtschaft, mit denen Arbeitsplätze zurückgeholt und Fortschritt erzielt wird. Schieder schlägt einen „EU-Transformationsfonds“ vor, mit dem Investitionen in Maßnahmen zur Reduktion von CO₂-Emissionen finanziert werden sollen. Privatjets sollen auf europäischen Flughäfen verboten, ein Schnellzugsystem zur Verbindung der europäischen Hauptstädte etabliert werden.