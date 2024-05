Bayerns Top-Kandidat verlässt Brighton nun doch

Zuvor hatte der Italiener bekräftigt, seinen Klub nicht verlassen zu wollen. „Wenn Sie mich fragen, ob es irgendeinen Verein gibt, der mich umstimmen kann: Nein, da gibt es keinen. Ich würde gerne in Brighton bleiben, um in jeder Saison das höchstmögliche Ziel erreichen“, wurde der 44-Jährige vom Magazin „The Athletic“ zitiert. De Zerbis Vertrag in Brighton lief ursprünglich noch bis Sommer 2026. Aber: In der Rückrundentabelle liegt Brighton nur auf Rang 16, Brentford-Trainer Thomas Frank soll den Italiener deshalb im Herbst ersetzen.