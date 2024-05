Was neue Trump-Ära für Todeskandidaten bedeutet

Er brüstet sich gerne mit Rekorden, die oft nicht faktisch belegbar sind. Doch in einer Sache ist es offiziell, dass Trump während seiner US-Präsidentschaft einsame Spitze war: Er schickte in den letzten sechs Monaten seiner Amtszeit 13 verurteilte Häftlinge in den Tod – mehr als jeder andere Präsident in einem solch kurzen Zeitraum vor ihm. Nur ein Vorgeschmack für eine mögliche zweite Amtszeit.