Null Niederlagen! Leverkusen-Wahnsinn ist perfekt

34 Spiele, 28 Siege, sechs Unentschieden null Niederlagen – so liest sich seit Samstag die Abschlussbilanz in der Meistersaison für Bayer Leverkusen. Als Meister war die „Werkself“ ja schon seit Wochen festgestanden, jetzt fixierte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso auch noch die Traumbilanz. Zum Saisonabschluss hieß es daheim gegen Augsburg 2:1. Boniface 12.) und Andirch (27.) hatten die Hausherren schon früh auf Siegkurs gebracht – an einem Tag, der sowieso ganz im Zeichen der Tellerübergabe stand. Da trübte die Euphorie auch nicht mehr, als Kömür in der 62. Minute den Anschlusstreffer erzielte.