Blau-Weiß Linz gegen Austria Wien – ab 17 Uhr LIVE

Fernduell mit Wolfsberg

Mit einem Erfolg am Linzer Donau-Ufer könnten die Violetten noch den WAC hinter sich lassen. Die Wolfsberger treten im Parallelspiel daheim gegen die WSG Tirol an. Die Kärntner würden ihrerseits mit einem Sieg Platz eins in der Qualifikationsgruppe verteidigen. Der Sieger genießt am kommenden Dienstag im in einem K.o.-Spiel ausgetragenen Play-off-Halbfinale Heimrecht. Dass die Paarung WAC gegen Austria heißen wird, steht seit der Vorwoche fest.