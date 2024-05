Die horrible Seelenwelt von Annas Peinigern

Anna (Name geändert) spricht wenig, zieht sich sehr in sich zurück – wahrscheinlich will die Schülerin aus Wien-Favoriten nur noch vergessen. Die grauenhaften Dinge, die sie durchstehen musste; den Missbrauch, der an ihr geschehen ist, durch 17 Burschen; immer und immer wieder, Monate hindurch. Im vergangenen Jahr, als sie erst 12 war ...