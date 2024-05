Wolfsberger AC gegen WSG Tirol – ab 17 Uhr LIVE

Silberberger verlässt derweil Wattens nach elf Jahren, in denen er den Club von der Regional- in die Bundesliga gecoacht hat. „Natürlich will ich mich mit einem Sieg verabschieden. Die Leistungen zuletzt waren eigentlich zu wenig. Man hat einfach in vielen Situationen gemerkt, dass der absolute Druck nicht mehr da war“, erklärte der 50-Jährige, dessen Elf bereits vor drei Wochen den Klassenerhalt fixiert hatte.