Sechs Rotwildhäupter aufgespießt: Es war ein Jäger

Dieser Jäger dürfte ein ziemlicher Hirsch sein: Aufgrund des Fahndungsdrucks und umfangreicher Ermittlungen der Polizei Scharnstein in Oberösterreich stellte sich der Täter am 12. Jänner der Polizei. Er gestand, sechs Rotwildhäupter vor dem Haus des Obmannes des Jagdausschusses in Grünau im Almtal aufgespießt zu haben.