FPÖ-Landbauer: Schluss mit brutalen EVN-Rechnungen

Die Preisexplosion trifft die Familien hart. Strom ist so teuer wie noch nie. Die Heizkosten haben sich verdreifacht. Die EVN will 2023 die Preise für Energie noch zweimal anheben. „Johanna Mikl-Leitner zieht unseren Familien und Betrieben den letzten Geldschein aus der Tasche. Das ist verantwortungslos und zukunftsvergessen. 2023 muss das Jahr der Preisedeckel werden. Eine beheizte Wohnung und ein voller Kühlschrank dürfen kein Luxus sein“, sagt der FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl Udo Landbauer. Er will am 29. Jänner mit der Preisexplosion brechen.