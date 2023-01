Salzburger Arbeiter haben von guter Lage nichts

Die Arbeiterkammer sieht viele Versäumnisse

Ein Umstand auf den auch Arbeiterkammerpräsident Peter Eder seit längerem aufmerksam macht. „Ein Problem dabei ist die Tourismusbranche, die ihre Leute in die Arbeitslosigkeit schickt“, so Eder. Das drücke natürlich die Einkommen. Er fordert auch für diese Branchen eine Ganzjahresbeschäftigung. Ein weiteres Problem sieht Eder in der Beschäftigung von Frauen. „Über 50 Prozent sind Teilzeitkräfte, obwohl viele gerne mehr arbeiten würden“, berichtet der AK-Präsident. Entweder bekommen sie keine Ganztagsstellen angeboten oder die Kinderbetreuung reiche nicht aus.