Geheimer Finanzbericht warnt vor großen Sprüngen

3,3 Mio. Euro mehr für Strom in Schulen

Aufgrund der Teuerung steigen die Zahlungen in allen Bereichen. Bei Bildungseinrichtungen fallen 3,3 Mio. Euro erhöhte Stromkosten an. Die Verkehrsbetriebe erwarten 2,1 Mio. Mehrausgaben infolge des hohen Dieselpreises – in Kombination mit Strom- und Lohnkostenerhöhungen wird mit 13,3 Millionen Euro mehr gerechnet.