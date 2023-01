Tribüne Linz: Neue Wege in die Zukunft gehen

Im Herbst 2013 haben wir die Tribüne Linz eröffnet, nun entwickeln wir uns gerade weiter, auch aus den vielen Krisen heraus„, stellen die Theaterleiter Cornelia Metschitzer und Rudi Müllehner in Aussicht. Wichtig sei ihnen, dass das Programm im neuen Jahr gleichzeitig in die Breite und in die Tiefe geht. Und so gibt es erstmals eine Koproduktion neben den vier Eigenproduktionen am Spielplan, und zwar mit dem Kulturverein Etty. Und das Off-Theater Wien steht mit dem “Fußballstück" am 13. und 14. Jänner auf der Bühne.