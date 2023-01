Wie unsere Wirtschaft jetzt wieder aufblühen soll

10.000 neue „Green Jobs“

Den Themen Energie und Umwelt will man bei der ÖVP mit der Schaffung von 10.000 „Green Jobs“ gerecht werden. Ohne dabei auf die Innovation zu vergessen: „Alleine die Digitalisierungsförderung für Wirtschaftstreibende macht in der nächsten Periode 6 Millionen Euro aus.“ Die Botschaft dahinter ist klar: Man will die Wirtschaftsagenden im Land auch in den kommenden fünf Jahren nicht aus der Hand geben.