ÖSV-Speeddamen gelingt ein Dreifachsieg „dahoam“

Die erste Europacup-Abfahrt der Damen in Zauchensee wurde zu einer Machtdemonstration der ÖSV-Girls. Die Salzburgerin Sabrina Maier führte einen Dreifachsieg an, der von den beiden Vorarlbergerinnen Magdalena Egger (+0,12) und Michelle Niederwieser (+0,26) komplettiert wurde. Insgesamt schafften es sieben Österreicherinnen in die Top-10.