Feurstein darf in Wengen nicht auf die Abfahrt

Nicht in Top-150

Die Chance, sich noch besser mit der Piste - der Super-G wird oberhalb des „Hundsschopf“ gestartet und ist damit der längste im gesamten Weltcup - vertraut zu machen, hat der Heeressportler nicht. Der Grund: Feurstein darf nicht in den Abfahrtstrainings ran. „Dafür müsste ich in den Top-150 in der FIS-Abfahrtspunkteliste klassiert sein“, erklärt er. Dort liegt der Bregenzerwälder - der in seiner gesamten Karriere bisher nur die Abfahrt bei der Junioren-WM 2022 in Panorama (Kan) bestritten hat - allerdings nur auf Rang 316. „Wird Zeit, dass ich da meine Punkte ein bisschen nach unten fahren kann.“