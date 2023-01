Schneekanonen in Frankreich und Schweiz sabotiert

Ende Dezember wurden im in der Region gelegenen Skiort Les Gets drei Schneekanonen beschädigt. „Kein Ski ohne Schnee“ war in roter Farbe auf die Kanonen gesprüht worden. Wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete, sind etliche Wintersportorte wegen der milden Witterung auf Kunstschnee angewiesen.