9 von 10 Bankomat-Zahlungen bereits kontaktlos

Darüber hinaus erfolgten 109 Millionen Bargeldbehebungen mit heimischen Bankomatkarten an Geldausgabegeräten im In- und Ausland. An von PSA servicierten Geräten wurden 85 Millionen Behebungen mit in- und ausländischen Karten gezählt, mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 13 Milliarden Euro.