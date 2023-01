Bauern sehen sich weiter fest im Krisen-Würgegriff

Import ist zig Mal schädlicher

Das würde auch dem geplanten Handelsabkommen Mercosur mit Südamerika in die Hände spielen. Die Produktion eines Kilos Rindfleisch verursacht in Österreich 14,2 Kilogramm Treibhausgase, in der EU gesamt 22 und in Brasilien sogar 80 Kilogramm. „Aber das letzte Wort ist beim ,Green Deal‘ noch nicht gesprochen, der Widerstand wächst. Die Diskussion wird sich heuer zuspitzen“, glaubt Waldenberger.