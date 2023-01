Zwei-Welten-Wetter in Vorarlberg erwartet

Das sei schlicht „nicht zu erwarten“, die Temperaturen seien zu hoch. Wer also ein Winterwonderländle erleben will, muss in die Höhe. Diese Woche könnten laut Hölzl ab 1500, vielleicht sogar ab 1200 Metern Seehöhe bis zu 75 Zentimeter Neuschnee fallen, mancherorts könnte sogar ein ganzer Meter Neuschnee herabrieseln.