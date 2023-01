Fünf Kundgebungen trafen sich in Steyr

Fünf Kundgebungen waren es, die am Sonntag in Steyr angemeldet waren. Begangen wurde das Zwei-Jahre-„Jubiläum“ der Spaziergänge durch die Stadt – am Sonntag traf man sich zum 105. Mal. Zuvor war wieder ein Autokorso aus Linz nach Steyr gefahren, wo dieser von der Polizei koordiniert durch die Stadt, beziehungsweise zu einem Parkgelände eskortiert wurde. Die Beamten haben inzwischen Routine mit den Veranstaltungen, deren Ende auch nicht in Sicht ist. Verbieten könne man diese Kundgebungen jedenfalls nicht.