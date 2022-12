Demo-Touristen nerven Steyrer nun zum 100. Mal

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir 100 Corona-Spaziergänge erleben. Es nervt, aber wir arrangieren uns damit. Was soll’s?“ Der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl war am Freitag bei der Einsatzplanung dabei, um am Sonntag den 100. Corona-Spaziergang in „seiner“ Stadt zu koordinieren. Denn in Steyr herrscht derzeit Adventstimmung und bekanntlich ist das Christkind im Einsatz – da will man Konflikte verhindern.