Oliver Pocher verlor Ehe-Duell mit Irokesen-Frisur

In der ProSieben-Show, bei der Promis und Dartsprofis in Zweierteams antraten, verpasste der 44-Jährige am Samstagabend im Maritim-Hotel am Düsseldorfer Flughafen an der Seite von Profi-Partnerin Fallon Sherrock (28) das Halbfinale. Ausgerechnet seine Frau warf Pocher aus dem Turnier.