So dramatisch steht es um Österreichs Wintersport

Gerade in den Alpinen Disziplinen waren die Läufer des ÖSV kaum von den Podesträngen wegzudenken. Hermann Maier, Marcel Hirscher oder Michaela Dorfmeister sorgten stets für gute Stimmung vor den Fernsehgeräten des Landes. Das breite Lachen wich vor allem in dieser Saison einigen Sorgenfalten. Denn knapp ein Monat vor der SKI-WM in Courchevel-Méribel (6. - 19. Februar) sieht nicht viel nach einem Medailenregen aus.