Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beide Schwestern tot

Familientragödie um Italiens Langlauf-Hoffnung

Ski Nordisch
08.06.2026 17:28
Teo Galli trauert um seine beiden Schwestern.
Teo Galli trauert um seine beiden Schwestern.(Bild: facebook.com/teogalli)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Teo Galli, Italiens größte Langlauf-Nachwuchshoffnung, muss einen furchtbaren Schicksalsschlag verkraften: Seine beiden Schwestern starben bei einem schweren Unfall nahe ihrer Heimat Livigno.

0 Kommentare

Camilla (23) und Dana (14) waren am vergangenen Donnerstag auf dem Heimweg, als sie gegen 19 Uhr frontal mit dem Auto eines 64-jährigen Einheimischen zusammenkrachten. Für die beiden kam jede Hilfe zu spät, der Fahrer des anderen Autos wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus von Brescia eingeliefert.

(Bild: facebook.com/teogalli)

Ersten Ermittlungen zufolge war der Wagen der Schwestern aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Vierter bei U23-WM
Der 21-jährige Teo Galli, Bruder der von Camilla und Dana, gilt in Italien als großes Langlauftalent und ist Teil der U23-Nationalmannschaft. Bei der vor wenigen Monaten ausgetragenen U23-Weltmeisterschaft im norwegischen Lillehammer landete er im Sprint auf dem vierten Platz.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Beim italienischen Wintersportverband sitzt der Schock angesichts der Tragödie um die beiden Schwestern von Galli ebenfalls tief. „Präsident Flavio Roda und die ganze Familie des italienischen Wintersportverbandes nehmen Anteil am Schmerz der Familie Galli und sprechen ihr tief empfundenes Beileid aus“, hieß es in einer Mitteilung.

Der Bürgermeister von Livigno, Remo Galli, sprach gegenüber der „Gazzetta dello Sport“ seine Anteilnahme aus: „Es gibt keine Worte für diese Tragödie. Aus Respekt vor dem Verlust der Familie halte ich es für richtig, in Stille zu gedenken und zu trauern.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Nordisch
08.06.2026 17:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
224.712 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
130.199 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
100.377 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1619 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1446 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1431 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Mehr Ski Nordisch
Beide Schwestern tot
Familientragödie um Italiens Langlauf-Hoffnung
Sport Tv Logo
Springer im Windkanal
Auf der Suche nach dem perfekten Fluggefühl
Bilder aufgetaucht
Steht jetzt auch ÖSV-Ass vor Wechsel zu Van Deer?
Springer tauscht Pass
Tiroler „Adler“ fliegt ab sofort für Deutschland
War‘s das nun?
Finanzielle Sorgen bei zweifachem Weltmeister

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf