Familientragödie um Italiens Langlauf-Hoffnung

Teo Galli, Italiens größte Langlauf-Nachwuchshoffnung, muss einen furchtbaren Schicksalsschlag verkraften: Seine beiden Schwestern starben bei einem schweren Unfall nahe ihrer Heimat Livigno.
Camilla (23) und Dana (14) waren am vergangenen Donnerstag auf dem Heimweg, als sie gegen 19 Uhr frontal mit dem Auto eines 64-jährigen Einheimischen zusammenkrachten. Für die beiden kam jede Hilfe zu spät, der Fahrer des anderen Autos wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus von Brescia eingeliefert.
Ersten Ermittlungen zufolge war der Wagen der Schwestern aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.
Vierter bei U23-WM
Der 21-jährige Teo Galli, Bruder der von Camilla und Dana, gilt in Italien als großes Langlauftalent und ist Teil der U23-Nationalmannschaft. Bei der vor wenigen Monaten ausgetragenen U23-Weltmeisterschaft im norwegischen Lillehammer landete er im Sprint auf dem vierten Platz.
Beim italienischen Wintersportverband sitzt der Schock angesichts der Tragödie um die beiden Schwestern von Galli ebenfalls tief. „Präsident Flavio Roda und die ganze Familie des italienischen Wintersportverbandes nehmen Anteil am Schmerz der Familie Galli und sprechen ihr tief empfundenes Beileid aus“, hieß es in einer Mitteilung.
Der Bürgermeister von Livigno, Remo Galli, sprach gegenüber der „Gazzetta dello Sport“ seine Anteilnahme aus: „Es gibt keine Worte für diese Tragödie. Aus Respekt vor dem Verlust der Familie halte ich es für richtig, in Stille zu gedenken und zu trauern.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.