Familientragödie um Italiens Langlauf-Hoffnung

Camilla (23) und Dana (14) waren am vergangenen Donnerstag auf dem Heimweg, als sie gegen 19 Uhr frontal mit dem Auto eines 64-jährigen Einheimischen zusammenkrachten. Für die beiden kam jede Hilfe zu spät, der Fahrer des anderen Autos wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus von Brescia eingeliefert.