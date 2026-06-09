„Alles gegeben!“ ÖSV-Dame beendet Ski-Karriere

Der große Durchbruch im Ski-Weltcup blieb ihr verwehrt. Ihr Weltcup-Debüt feierte Wechner mit einem 18. Platz in der Abfahrt von Val-d’Isere im Jahr 2023. Es sollte ihre beste Weltcup-Platzierung bleiben. 2021 holte sich die Tirolerin Super-G-Gold bei der Junioren-WM in Bansko. „Heute endet meine Reise als Skirennläuferin. Was bleibt, sind Erinnerungen, Erfahrungen und Menschen, die mich ein Leben lang begleiten werden“, so Wechner abschließend.