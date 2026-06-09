„Alles gegeben!“ ÖSV-Dame beendet Ski-Karriere

„Für diesen Traum habe ich alles gegeben“, schreibt ÖSV-Athletin Lena Wechner auf Instagram und kündigt mit dem Post auch das Ende ihrer Ski-Karriere an. Die 25-Jährige hatte den Sprung in den ÖSV-Kader für die kommende Saison verpasst. Mit einer emotionalen Botschaft nimmt sie nun Abschied vom Ski-Zirkus.
„Für diese kleine Lena gab es nur ein Ziel. Einen Wunsch. Einen Traum“, beginnt Wechner ihre emotionale Nachricht auf Instagram. Dazu postet sie ein Foto von sich als Kleinkind mit Pokal in der Hand und Medaille um den Hals. Die weiteren Fotos zeigen Szenen aus ihrer Ski-Karriere.
Ein Lebensabschnitt, der für die Tirolerin nun zu Ende geht. „Meine ganze Kindheit, meine Jugend und unzählige Jahre harter Arbeit. Jeder Tag, jede Entscheidung und jeder Verzicht waren diesem einen Ziel gewidmet.
Der Skisport war mein Leben und ich bin dankbar für jede einzelne Sekunde auf diesem Weg“, kündigt Wechner ihren Abschied von der Ski-Bühne an.
Neues Kapitel steht an
Die Entscheidung, ihre Skier an den Nagel zu hängen, sei Wechner nicht einfach gefallen. „Dieser Sport war so lange meine Leidenschaft, mein Alltag und ein großer Teil meines Lebens. Ihn loszulassen ist nicht einfach, aber ich spüre, dass die Zeit für ein neues Kapitel gekommen ist“, so die 25-Jährige.
Der große Durchbruch im Ski-Weltcup blieb ihr verwehrt. Ihr Weltcup-Debüt feierte Wechner mit einem 18. Platz in der Abfahrt von Val-d’Isere im Jahr 2023. Es sollte ihre beste Weltcup-Platzierung bleiben. 2021 holte sich die Tirolerin Super-G-Gold bei der Junioren-WM in Bansko. „Heute endet meine Reise als Skirennläuferin. Was bleibt, sind Erinnerungen, Erfahrungen und Menschen, die mich ein Leben lang begleiten werden“, so Wechner abschließend.
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