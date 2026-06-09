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Wahl zum FIS-Boss

Eliasch hat jetzt nur noch einen Kontrahenten

Ski Alpin
09.06.2026 18:44
FIS-Boss Johan Eliasch
FIS-Boss Johan Eliasch(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wahl um die Präsidentschaft des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes (FIS) ist nur noch ein Zweikampf. Die Britin Victoria Gosling hat zu Wochenbeginn ihre Kandidatur zurückgezogen.

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Die britische Verbandspräsidentin war vom britischen Verband nominiert worden. Ende Mai hatten die Dänin Anna Harboe Falkenberg und Dexter Paine aus den USA ihre Kandidatur zurückgezogen. Am Donnerstag beim FIS-Kongress in Belgrad treten daher nur Johan Eliasch und Alexander Ospelt an.

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