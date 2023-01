Frau (66) gab Betrügern Schmuck um 70.000 Euro

Hoher Gesamtschaden

Denn neben der 66-Jährigen übergab auch ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land Geld und Schmuck an die Betrüger. Die genaue Schadenssumme ist in diesem Fall noch nicht bekannt. Wie groß der von Betrügern angerichtete Schaden ist, zeigt das Jahr 2022. „Da bewegte sich die Schadenssumme in Oberösterreich bei etwa fünf Millionen Euro“, so Sakoparnig.