Baum stoppte heftigen Absturz von Wanderin (46)

Das sonnige Wetter am Feiertag zog viele sportbegeisterte Oberösterreicher in die Berge. Am Maisenkögerl in Scharnstein stürzte eine Wanderin (46) beim Abstieg zehn Meter ab und prallte gegen einen Baum. Mittels Taubergung wurde die leicht Verletzte gerettet und ins Spital gebracht.