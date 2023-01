Stallpflicht ab Dienstag wieder wahrscheinlich

Alle toten Vögel melden

Für die Früherkennung und um eine Ausbreitung zu verhindern, sollen außerdem alle tot aufgefundenen Wasservögel und Greifer bei der Bezirkshauptmannschaft gemeldet werden. Auch eine Stallpflicht wird es in Risikogebieten höchstwahrscheinlich wieder geben. Davon betroffen wären der Bezirk Neusiedl am See und einige Gemeinden im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Die neue Verordnung wird vermutlich am Dienstag in Kraft treten.