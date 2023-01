Bauernhaus brannte aus, Besitzer wird vermisst

Ursache unklar

Nach knapp zwei Stunden fuhren die ersten Feuerwehren wieder nach Hause. Aber: Vom Besitzer des Hauses fehlte auch am Freitag morgen noch jede Spur. Es ist völlig unklar, wo sich der Mann aufhält. Die Brandermittler der Polizei und des Bezirksfeuerwehrkommandos suchen derzeit auch noch der Ursache für das verheerende Feuer, dass den gesamten Wohnbereich des Hauses zerstört hat. Erst am Dienstag war in Reichraming ein Bauernhof in Flammen aufgegangen (wie berichteten).