Vermeintliches Feuerwerk war ein Dachstuhlbrand

Großalarm in Reichraming! Gegen 2.35 Uhr am Dienstag wurde die Feuerwehr gerufen, weil das Dach eines Bauernhofes in Flammen stand. „Zum Glück wurde auch gleich Alarmstufe 3 ausgerufen“, so der Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Mayr zur „Krone“.