Fahren wir bald alle mit „Sicherheizgurt“?

Zudem verweist ZF auf zwei weitere Vorzüge der Innovation: Der Griff zum Gurt ist eine Selbstverständlichkeit - das sorgt dafür, dass auch die Heizung per Gurt immer verfügbar ist. Und: Wegen der Wärme am Körper wird die dicke Winterjacke überflüssig. Folge: Der Gurt liegt enger am Körper an und kann bei einem Crash exakter zurückhalten und besser schützen.