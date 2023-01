So groß ist der Kostenvorteil für Chinas Autobauer

In China würden gute Fahrzeuge gebaut, und Europa sei nicht in der Lage, die Einfuhren zu stoppen, sagte der Chef des Zulieferers Forvia, Patrick Koller. Das dürfte den europäischen Autoherstellern stärker zu schaffen machen als ihren Rivalen in den USA, weil dort der Marktanteil chinesischer Firmen wegen der Zölle geringer sei, so Koller.