BYD: Diese drei Chinesen kommen noch heuer zu uns

Es ist wohl der richtige Zeitpunkt für eine große chinesische Marktoffensive in Europa: Das Geld der Autofahrer wird knapp, die Autos teuer und die Lieferzeiten immer länger. BYD will viel Auto für relativ wenig Geld bieten - und sie haben zudem keine Lieferprobleme, weil sie kaum Zulieferteile verwenden. Die Autos zu fahren, wird spannend sein, nun wurden sie aber zunächst einmal statisch dem Publikum in Paris präsentiert, bevor sie u.a. nach Österreich exportiert werden.