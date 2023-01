Intimfoto aus Rache am Ex-Freund veröffentlicht

Als glückliches Paar im Sommer 2022 noch auf Urlaub im slowenischen Ptuj, sind sich eine in Graz lebende Bosnierin (39) und ihr Ex nun spinnefeind. Denn die Muslima knipste ein Foto des besten Stückes ihres Freundes und stellte es auf Facebook und Instagram. „Warum?“, wollen Richter Andreas Rom und Staatsanwältin Vera Sammt wissen. „Weil er mich ausgenutzt hat. Wir waren noch nicht verheiratet und hatten Geschlechtsverkehr. Das geht in unserem Glauben nicht“, antwortet sie. „Der war aber einvernehmlich, oder?“, fragt der Vorsitzende nach. Sie nickt. Weitere Details über ihr Motiv will sie nicht verraten, „das waren persönliche Gründe“. Aber das Foto tue ihr leid.