Brand vor Wiener Moschee vorsätzlich gelegt?

Zum Einsatz kam es kurz nach dem Jahreswechsel gegen 0.30 Uhr, bestätigte die Exekutive. Das Feuer loderte demnach vor dem Eingangsbereich der Moschee. „Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Wien führt die Ermittlungen, sie sind in vollem Gange. Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand vorsätzlich verursacht wurde“, so die Exekutive auf Anfrage weiter.