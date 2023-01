Junger Floriani hat besonderen Geburtstagswunsch

Der Zwölfjährige ist Mitglied der Feuerwehrjugend in Totzenbach, Bezirk St. Pölten, und möchte später einmal Kommandant werden. Dass ihm die Feuerwehr am Herzen liegt, zeigt sich bei seinem Geburtstag im vergangenen Jahr. Ein Handy oder einen neuen Computer will Leon nicht – sondern einen „Baustein“ für das neue Feuerwehrhaus, an dem die Florianis derzeit bauen.