Heidi Klum: Po-Grapscher und Dessous im Whirlpool

Heidi in roten Dessous im Whirlpool

Denn zur Silvesternacht hatte sich die „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin, die ab dem 16. Februar in der 18. Staffel der Modelcasting-Show zu sehen sein wird, der dicken Jacke entledigt und war mit Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill in roten Dessous in den beheizten Whirlpool gehüpft.