Polizist rettete Sohn aus Meer und ertrank

Drama in Australien: Südlich von Sydney ist ein Polizist außer Dienst bei dem Versuch gestorben, seinen in Not geratenen Sohn vor dem Ertrinken im Meer zu retten. Der 45-jährige Beamte, der mit seiner Familie in Urlaub war, sei bei der Rettungsaktion am Bogola Beach südlich der Ortschaft Narooma selbst von der Strömung erfasst worden.