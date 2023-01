Fahrer hält mitten auf Autobahn und schläft ein

In Deutschland hat sich der Fahrer eines Kleintransporters in der Neujahrsnacht den mittleren Fahrstreifen der Autobahn 2 als Schlafplatz ausgesucht. Polizisten der Autobahnpolizei fanden den Fahrer in Richtung Hannover schlafend am Steuer vor, wie die Polizei Sonntagabend mitteilte.